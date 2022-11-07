اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمل يبدأ من شرم الشيخ.. رسائل وآمال قادة عالميين بقمة المناخ.. إنفوجراف

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:21 م
الأمل يبدأ من شرم الشيخ.. رسائل وآمال قادة عالميين بقمة المناخ.. إنفوجراف قادة العالم فى شرم الشيخ

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تتجه أنظار العالم لمدينة شرم الشيخ حيث يُعقد مؤتمر المناخ cop27 الذى يعتبر بداية أمل للعالم للحفاظ على المناخ، والتوصل لحلول لأزمة تغير المناخ، ويحمل رؤساء وممثلو الدول من أنحاء العالم اقتراحات وخطط لتحقيق الأهداف المعنية للمؤتمر، ويبدأ قادة وزعماء العالم فى إلقاء كلماتهم وإعلان خططم لإنقاذ الأرض.
 
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المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى:
- قمة المناخ cop27 تبنى على التقدم المُحرز فى القمة السابقة بـ"جلاسكو".
- يمكننا معالجة أزمة المناخ إذا التزمت كل دولة بهدف الحد من الاحترار لـ1.5 درجة.
 
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: 
- على الولايات المتحدة دفع حصتها لمساعدة الدول الفقيرة.
- الأوروبيون الطرف الوحيد الذى يدفع حصته فى المساعدات.
- يجب أن نحمل واشنطن وبكين على أن تكونا على الموعد فعلا.
 
رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك:
- أنضم اليوم إلى القادة من جميع أنحاء العالم فى قمة المناخ cop27.
- من أجل أطفالنا يجب أن نحقق إرث جلاسكو ونحمى الكوكب.
- أحث قادة العالم على استدعاء الإرادة الجماعية للحد من الاحترار.
- يمكننا تحويل نضالنا ضد التغير المناخى إلى مهمة عالمية لتحقيق نمو نظيف.
 
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى:
- تلتزم إيطاليا بخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول العام 2030.
- نعمل فى إيطاليا على تحقيق صفر انبعاثات كربونية بالعام 2050.
 
المستشار الألمانى أولاف شولتز:
- ألمانيا لديها أولوية قصوى للعمل على الحد من أزمة المناخ العالمية.
- نلتزم بمسؤوليتنا كدولة صناعية ونقول للمتضررين لن نترككم وحدكم.
- من المهم طرح مسألة التعامل المالى مع خسائر الدول الأكثر تضررا.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

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مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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