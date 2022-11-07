الأرصاد: فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪

كتب ـ محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة غدا الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية، تزامنا مع تعرض البلاد لفرص أمطار متفاوتة الشدة.

وأشار عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪.

وتابع: متوقع أيضا فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.