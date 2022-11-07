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الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة وأمطار تمتد خفيفة للقاهرة والصغرى 18 درجة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:46 م
الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة وأمطار تمتد خفيفة للقاهرة والصغرى 18 درجة حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد، فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

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