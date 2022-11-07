اعتماد 69 مليون جنيه لرصف 14 طريقا بمراكز محافظة البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

بدأت مديرية الطرق والنقل في البحيرة، بقيادة المهندس فايز الجندى، في تنفيذ عدد من أعمال الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية بنطاق 3 مراكز في نطاق المحافظة، بأطوال 10كيلو مترات، باعتمادات مالية بلغت 69 مليونا و37 ألف جنيه.



وتأتى هذه المشروعات الجديدة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز "الرحمانية - ادكو - أبو حمص"، تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات والشئون الفنية.



والمشروعات الجديدة هى:-



مركز الرحمانية



- رفع كفاءة وسند جانب طريق جسر مصرف شبراخيت، باعتماد 3 ملايين و357 ألف مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل.



- تطوير وتجميل شارع السنترال بطول 400 م باعتماد 1.1 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.



-رفع كفاءة تفريعات شارع احمد محمود القبلية وشارع السعادة بطول 2.5 كم باعتماد قدره 3.9 مليون جنيه "ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية



-تطوير شوارع مدينة شبراخيت (الكتلة السكنية القديمة) بطول 2كم باعتماد قدره مليون و 980 الف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.



مركز ادكو:-



- استكمال رفع كفاءة وازدواج الطريق من نفق إدكو حتى مزلقان الملح بطول 1.1كم باعتماد قدره 15 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل.



- رصف طريق الخدمة الدائرى بطول 2.7كم باعتماد قدره 24مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.



- رصف شارع سوق السمك الجديد بداية من سوق السمك حتى الموقف الجديد بطول 270م باعتماد قدره مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.



٤- رصف وتطوير التقاطعات الداخلية بشارع محمد عبده وسعد زغلول والجمهورية وصلاح سالم بإجمالي اعتماد 4 مليون جنيه "ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية



مركز أبو حمص:-



- اعمال توسعة وسند جانب طريق دسونس 105 من المحمودية حتى الطريق الزراعي بإجمالي طول 2كم واعتماد قدره 2مليون جنيه "ضمن أعمال خطة صيانة ورد الشيء لأصله لمديرية الطرق والنقل.



-رصف منطقة غرب أبو حمص باعتماد قدره 2.7 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية .



- رفع كفاءة منطقة الدراوية باعتماد قدره 2.6 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.



- رفع كفاءة منطقة المحطة باعتماد قدره 5.6 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية".



-رفع كفاءة منطقة أبو عرب باعتماد قدره 1.8 مليون جنيه "ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية".







