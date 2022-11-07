اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:56 م
أكرم القصاص
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اعتماد 69 مليون جنيه لرصف 14 طريقا بمراكز محافظة البحيرة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:58 م
اعتماد 69 مليون جنيه لرصف 14 طريقا بمراكز محافظة البحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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بدأت مديرية الطرق والنقل في البحيرة، بقيادة المهندس فايز الجندى، في تنفيذ عدد من أعمال الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية بنطاق 3 مراكز في نطاق المحافظة، بأطوال 10كيلو مترات، باعتمادات مالية بلغت 69 مليونا و37 ألف جنيه.

وتأتى هذه المشروعات الجديدة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز "الرحمانية - ادكو - أبو حمص"، تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات والشئون الفنية.

 والمشروعات الجديدة هى:-

مركز الرحمانية

- رفع كفاءة وسند جانب طريق جسر مصرف شبراخيت، باعتماد 3 ملايين و357 ألف مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل.

- تطوير وتجميل شارع السنترال بطول 400 م باعتماد 1.1 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.

-رفع كفاءة تفريعات شارع احمد محمود القبلية وشارع السعادة بطول 2.5 كم باعتماد قدره 3.9 مليون جنيه "ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية

-تطوير شوارع مدينة شبراخيت (الكتلة السكنية القديمة) بطول 2كم باعتماد قدره مليون و 980 الف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.

مركز ادكو:-

- استكمال رفع كفاءة وازدواج الطريق من نفق إدكو حتى مزلقان الملح بطول 1.1كم باعتماد قدره 15 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل.

- رصف طريق الخدمة الدائرى بطول 2.7كم باعتماد قدره 24مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.

- رصف شارع سوق السمك الجديد بداية من سوق السمك حتى الموقف الجديد بطول 270م باعتماد قدره مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.

٤- رصف وتطوير التقاطعات الداخلية بشارع محمد عبده وسعد زغلول والجمهورية وصلاح سالم بإجمالي اعتماد 4 مليون جنيه "ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية

مركز أبو حمص:-

- اعمال توسعة وسند جانب طريق دسونس 105 من المحمودية حتى الطريق الزراعي بإجمالي طول 2كم واعتماد قدره 2مليون جنيه "ضمن أعمال خطة صيانة ورد الشيء لأصله لمديرية الطرق والنقل.

-رصف منطقة غرب أبو حمص باعتماد قدره 2.7 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية .

- رفع كفاءة منطقة الدراوية باعتماد قدره 2.6 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.

- رفع كفاءة منطقة المحطة باعتماد قدره 5.6 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية".

-رفع كفاءة منطقة أبو عرب باعتماد قدره 1.8 مليون جنيه "ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية".



 


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