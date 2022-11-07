استمرار الحملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة وتجميل الشوارع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام ، إلى أن الحملات اليومية شملت إزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع 124 إعلانا مخالفا وبدون ترخيص بواقع عدد 12 إعلان بحى أول الزقازيق وعدد 16 إعلانا بحى ثان الزقازيق وعدد 8 إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 10 إعلانات بمركز ومدينة أبوحماد وعدد 14 إعلانا بمركز ومدينة الحسينية وعدد 18 إعلانا بمركز ومدينة فاقوس وعدد 6 إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد 10 إعلانات بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 12 إعلانا بمدينة القرين وعدد 18 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام ومراعاة المظهر الحضارى للمدينة.

و في سياق متصل ، تنفيذاً لتعليمات المحافظ ،شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات نظافة وتطوير بمناطق متفرقه منها طريق هريه القديم امام مستشفى الأورام ومزلقان السكه الحديد وعلى محور آخر تتابع الوحدات المحليه التابعة لرئاسة المركز (بهنباي، الشوبك ، العصلوجى، بردين, النخاس, الزنكلون) أعمال النظافة من رفع تراكمات القمامة والسفوحة من جانبى الطريق وتنظيف ورى الأشجار والمرور على السويقات للتأكد من التزام البائعين بالأسعار المقرره .

كما تابعت رئاسة حي أول الزقازيق أعمال إصلاح ورفع كفاءة صناديق القمامه ورفع القمامه بمنطقة حى الزهور وتقسيم المعلمين ومنشيه اباظه وشارع سعد زغلول وشارع طلعت حرب وشارع الفلوجه وشارع الجيش وشارع المعهد الدينى من أجل العمل على توفير مناخ وبيئة صحيه جيده للأهالى والمواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدخل مدينة الحسينية وكذلك ري الأشجار وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بأعمال قص وتهذيب الأشجار بالطريق الرئيسي للمحافظة علي المظهر الحضاري و الجمالي للمدينة، وإزالة كافة المخلفات من جميع اماكن التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بالخطارة ن كما تم صيانة ورفع كفاءة الأعمدة وكشافات الإنارة العامة والأسلاك الخاصة بها بشارع المروربالمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال قسم الانارة وصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج حتى كوبرى السحاره - اصلاح لوحة الحجايزه بكفر الحاج عمر - اصلاح لوحة الجمعيه - الجربى الصغير وخلف مكتب المخدرات - المشروع - شلتوت - مساكن احمد حلمي - عزبة ابو خليل - فاقوس البلد ) وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال التشجير والتجميل بالمدينة وقد اشتملت الأعمال على غسل اسوار مجمع نصر عابدين التعليمي وري الأشجار الموجودة خارج المجمع ونظافة المسطحات الخضراء بمدخل الزقازيق وقص فروع الاشجار التالفة وتهذيب المنتزهات وازالة الحشائش التالفة وري الاشجار والنباتات.