اجتماع أعضاء مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. تفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُرحب بالتعاون مع الجامعات الدولية والإقليمية، حيث تُعطى اتفاقيات التعاون شكل جديد وصقل للجامعات الجديدة، جاء ذلك أثناء إجتماع رئيس الجامعة اليوم بأعضاء لجنة إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعطى الدكتور ناصر مندور تعليماته بتشكيل لجنة لدراسة مذكرات التعاون المُقدمة من ثلاث جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية للتعاون مع جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في مجال الصحة العامة وتبادل أساتذة و إستضافة الطلاب إلى جانب عقد أبحاث مشتركة مع إستضافة الطلاب للدراسة في مجال الصيدلة و النواتج الطبيعية ومجال الكيمياء والميكروبيولوجي و الكيمياء الصيدلية و النواتج الطبعية.

هذا وأعلن الدكتور ناصر مندور تكليف الدكتور محمد عبد الهادى المدرس بكلية الزراعة للعمل منسقاً للأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مشيراً إلى أن كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة الأم متاحة لطلاب الجامعة الأهلية بجميع المجالات كما وجه رئيس الجامعة دعوه عامة لطلاب الجامعة الأهلية للمشاركة فى فريق الكورال والمسرح والموسيقى .

وأشار "مندور" إلى تكليف الدكتورة إيمان عيادة مسئولاً لبوابة الشكاوى لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للرد على الشكاوى وبحثها مع الجهات المختصة.

وفى نهاية الإجتماع حرص الدكتور ناصر مندور على التأكيد أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تجربة جديدة وفريدة تحتاج إلى تأسيس واضح فى التعليم، الإعاشة، والتثقيف لطلابها داخل الحياة الجامعية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة، الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، الدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة ، الدكتور داليا فياض عميد كلية طب وجراحة الأسنان، الدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، المهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، الدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، منال مبروك مدير عام الإدارة العامة للشئون الطلاب المركزية ومنسقى البرامج بالجامعة الدكتور أحمد جمال خطاب والدكتورة نها كامل ، والدكتورة رانيا مصطفى.