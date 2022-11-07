اتحاد الصناعات: إنشاء جناح خاص في المنطقة الخضراء بقمة المناخ

كتب - إسلام سعيد

يشارك اتحاد الصناعات المصرية في قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، والتي تم افتتاحها اليوم، بحضور رؤساء الدول وأمين عام الأمم المتحدة والوفود الرسمية، وتأتي مشاركة الاتحاد في قمة المناخ بإنشاء جناح في المنطقة الخضراء التي افتتحها بالأمس رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وهي المنطقة المخصصة لكافة الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني.

كما يشارك الاتحاد في المنطقة الزرقاء، من خلال إنشاء الاتحاد لجناح الأعمال المصري، وتعد المنطقة الزرقاء المكان المخصص للأجنحة الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية والرسمية والمنظمات الدولية.

وتأتي مشاركة اتحاد الصناعات المصرية في قمة المناخ بحضور من السيد المهندس / محمد السويدي – رئيس الاتحاد وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والسادة رؤساء الغرف الصناعية فضلاً عن فريق عمل من الجهاز التنفيذي للاتحاد حيث تم تنظيم عدد من الجلسات والندوات على هامش القمة في جناح الاعمال المصري في جناح الاعمال بالمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء يشارك فيها متحدثون وخبراء من مختلف الدول المشاركة في القمة على مدار ايام انعقادها.

ويشارك المهندس محمد السويدي في اليوم الأول من أيام قمة المناخ في الإجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة شباب بلد التي أطلقت في يناير 2022 بمنتدى شباب العالم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – وهي تمثل النسخة المصرية من مبادرة الامم المتحدة العالمية لاكبر منصة للشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتم إطلاقها في الأمم المتحدة عام 2018 وتستهدف 1.8 بليون شاب لتأهيلهم وتشغيلهم على مستوى العالم.

وتترأس الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي – إلينا بانوفا – المنسق المقيم للأمم المتحدة والرئيس المشارك في المجلس الاستشاري للمبادرة، وتأتي مشاركة المهندس محمد السويدي في اللقاء بإعتبار اتحاد الصناعات المصرية اتحاداً يساهم من خلال المنشآت الصناعية في تأهيل الشباب وتشغيلهم خاصة مع اهتمام اتحاد الصناعات بتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتشغيل الشباب خلال الفترة الماضية والتنسيق للشراكة مع مختلف الوزارات المعنية لتحقيق نقلة حقيقية في هذا المسار