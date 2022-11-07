اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:36 م
أكرم القصاص
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إندونيسيا: تحرير ناقلة النفط العملاقة العالقة قد يستغرق شهرًا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:30 م
إندونيسيا: تحرير ناقلة النفط العملاقة العالقة قد يستغرق شهرًا إندونيسيا
أ ش أ

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قالت السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين إن تحرير ناقلة نفط خام عالقة في المياه الإندونيسية قد يستغرق ما يصل إلى شهر، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الناقلة بدعوى صلاتها بجهات متطرفة.


وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن البحرية الإندونيسية تحاول تحرير السفينة (يونج يونج) المسجلة في جيبوتي والتي جنحت قبالة جزر رياو الإندونيسية في 26 أكتوبر الماضي.


وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط، مستهدفة عشرات الأشخاص والشركات والناقلات، وكانت (يونج يونج) من بين السفن الخاضعة للعقوبات.


وفي ظل قدرتها على حمل مليوني برميل من النفط الخام، تمتلىء الناقلة العالقة تقريبًا، حيث قال مسئولون بالبحرية الإندونيسية إن عملية جارية لتحرير السفينة، إلا أنه يجب توخي الحذر أثناء تلك العملية لان هناك أنابيب غاز طبيعي لذا قد يستغرق الأمر نحو شهر.


كانت السفينة قد جنحت في مضيق سنغافورة بالقرب من خط أنابيب رئيسي يمد سنغافورة بالغاز الطبيعي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تسريبات. 


إندونيسيا

ناقلة النفط فى إندونيسيا

البحرية الإندونيسية

تحرير ناقلة النفط بإندونيسيا



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