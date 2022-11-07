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"إكسبو دبى" تعلن عن فعالياتها تزامنا مع بدء العد التنازلى لفعاليات مؤتمر "كوب 28"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:41 ص
"إكسبو دبى" تعلن عن فعالياتها تزامنا مع بدء العد التنازلى لفعاليات مؤتمر "كوب 28" التغير المناخى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت مدينة إكسبو دبي، عن احتضانها عددا من الفعاليات والمبادرات المتنوعة؛ مع بدء العد التنازلي لاستضافة الدولة لمؤتمر الإمارات للمناخ “كوب 28” في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2023 لدفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز العمل الدولي من أجل معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم.

وستنطلق الفعاليات التي تسعى لدعم مؤتمر الإمارات للمناخ -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الإثنين، بجلسة للمجلس العالمي لأجيال المستقبل ضمن برنامج إكسبو للمدارس، في 21 نوفمبر الجاري بمشاركة طلاب المدارس في جميع أنحاء الدولة، بهدف مناقشة أزمة المناخ وما دور قادة العالم والمؤسسات التعليمية في معالجة الأزمة، ويتزامن مع يوم الطفل العالمي، الذي يحتفل به سنوياً في 20 نوفمبر لتعزيز الوعي بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وأكدت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، أن التعامل مع تغير المناخ يندرج على رأس أولويات دولة الإمارات، وبصفتها مدينة تسعى لتحقيق الاستدامة ووجهة تعليمية وتثقيفية، لذا تحرص على أن نكون طرفاً فاعلاً ومسؤولاً في الحوار بشأن تغير المناخ للدفع لتحمل المزيد من المسؤولية تجاه البيئة.

ولفتت إلى أن مدينة إكسبو دبي صممت لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستند على الابتكار، ومثالاً حَياً لمدن المستقبل المستدامة، مضيفة أن المدينة تواصل مسيرتها نحو صافي انبعاثات صفري، ويهدف الفريق لتعريف جميع شرائح المجتمع بأحدث التوجهات التي تصب في مصلحة الإنسانية وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، والمشاركة في تحقيق الأثر الإيجابي خلال مؤتمر الإمارات للمناخ وما بعده.

ويستمر جناح الاستدامة في إلهام زواره عبر تعريفهم بالخيارات المستدامة لتكون أسلوب حياة، كما تحتفظ مدينة إكسبو دبي بنسبة 80 في المائة من البنية التحتية المبنية في إكسبو 2020 دبي، كما حصل 123 مبنى على شهادات "لييد" للاستدامة، كما حصلت ثمانية مشاريع على شهادة "سيكول" وحقق كل منها أعلى تصنيف على نحو يجسد أفضل مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة.

 


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