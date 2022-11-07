إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص ومينى باص بشارع رمسيس بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع ميني باص بشارع رمسيس بالقاهرة، وتم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بإشارة عرابي بشارع رمسيس، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص تصادم يبين سيارة ميكروباص مع ميني باص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم سائق الأتوبيس و4 من أسرة واحدة مكونة من أم وأب وطفلين، وتم نقلهم مستشفي الدمرداش.

وتحفظ رجال المباحث على السيارتين لفحصهما، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها ،كما يتم مناقشة شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.