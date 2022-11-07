اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص سقط من الطابق الثالث أثناء رفع آثاث منزلي بالمحلة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:03 م
إصابة شخص سقط من الطابق الثالث أثناء رفع آثاث منزلي بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر سقوطه من الطابق الثالث ببرج سكني أثناء رفع آثاث منزلي بأحد اوناش رفع الأثاث بمنطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة وجاري نقله لمستشفي المحلة العام.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود اشارة من مستشفى خاص بمنطقة منشية البكري بوصول مصاب اثر سقوطه من الطابق الثالث.
 
انتقلت قوة أمنية وتبين أثناء عمله في رفع آثاث بونش اختل توازنه وسقط ارضا وحدثت ما به من إصابات، وجاري نقله لمستشفى المحلة العام.
 
 
 

مدير امن الغربية

المحلة

سقوط شخص من برج سكني بالمحلة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة