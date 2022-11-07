إصابة شخص سقط من الطابق الثالث أثناء رفع آثاث منزلي بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر سقوطه من الطابق الثالث ببرج سكني أثناء رفع آثاث منزلي بأحد اوناش رفع الأثاث بمنطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة وجاري نقله لمستشفي المحلة العام.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود اشارة من مستشفى خاص بمنطقة منشية البكري بوصول مصاب اثر سقوطه من الطابق الثالث.

انتقلت قوة أمنية وتبين أثناء عمله في رفع آثاث بونش اختل توازنه وسقط ارضا وحدثت ما به من إصابات، وجاري نقله لمستشفى المحلة العام.