اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالفيوم

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:02 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب مواطنان، في حادث تصادم، وقع بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي، أمام الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طامية، وتم نقل المصابين لمستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث تصادم، بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي، ووجود مصابين.

 

وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

 

مستشفي طامية المركزي

حوادث الطرق بالفيوم

الفيوم

مخافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة