إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب مواطنان، في حادث تصادم، وقع بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي، أمام الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طامية، وتم نقل المصابين لمستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث تصادم، بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي، ووجود مصابين.

وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

