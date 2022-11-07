إصابة شاب نتيجة سقوطه من قطار "المنصورة - المطرية" بالدقهلية

فريق المحافظات

أصيب شاب بجرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وذلك عقب سقوطه من القطار نتيجة اختلال توازنه، بمحطة السكة الحديد بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر، بوصول محمد ن.ل.م. 23 سنة - عامل، مقيم بقرية الحميدية دائرة المركز، مصابًا بجرح قطع بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، ادعاء سقوط من قطار، ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والده 58 سنة - موظف بالإدارة البيطرية بمنية النصر، أقر بأنه حال استقلال نجله القطار رقم 215 ركاب القادم من المنصورة للمطرية، ووقوفه على باب إحدى العربات، اختل توازنه وسقط أرضًا عقب خروج القطار من محطه السكة الحديد بمنشأة عاصم، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم احدا بالتسبب في ذلك وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5508 لسنة 2022 إداري منية النصر، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.