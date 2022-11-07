اليوم السابع
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إصابة شاب بجرح نافذ في الصدر خلال مشاجرة ببورسعيد

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:04 م
إصابة شاب بجرح نافذ في الصدر خلال مشاجرة ببورسعيد اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، بجرح نافذ في الصدر خلال مشاجرة.
 
استقبل مستشفى الزهور، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الشاب: مؤمن محمد عبد الوهاب الرفاعي 26 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في الصدر، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة.
 
جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، والاستعداد لإجراء جراحة قلب وصدر، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة وضبط المتهم، والعرض على النيابة العامة.
 
 
كما أصيبت طفلة بمحافظة بورسعيد، بكسور، مساء اليوم الاثنين، اثر اصطدام سيارة مسرعة بها واستقبل مستشفى الزهور المركزي، احدي مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفلة: بسمة محمد عبد الحميد ابراهيم رزق، 13 عامًا، اثر اصطدام سيارة مسرعة بها.
 
جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة، وتحرير محضر بالواقعة والتحري حول ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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