إصابة شاب بجرح نافذ في الصدر خلال مشاجرة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، بجرح نافذ في الصدر خلال مشاجرة.

استقبل مستشفى الزهور، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الشاب: مؤمن محمد عبد الوهاب الرفاعي 26 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في الصدر، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، والاستعداد لإجراء جراحة قلب وصدر، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة وضبط المتهم، والعرض على النيابة العامة.