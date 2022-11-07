إزالة فورية لحالة تعد فى المهد بمساحة 230 م2 بأبوالريش في أسوان.. صور

أكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم تنظيم حملة استهدفت إزالة حالة تعدى في المهد بنجع الملقطة بقرية أبو الريش بإجمالى مساحة 230 م2، مضيفاً بأن الحملة كانت بإشراف أحمد عبد الراضى رئيس القرية وبمشاركة الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، علاوة على مشاركة القوات الأمنية بمديرية أمن أسوان.
وفى بيان صحفى، شدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الحملات ضمن أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ووجه محافظ أسوان، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.
إزالات
تعديات_1
جانب من حملات الإزالة
حملات إزالة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة