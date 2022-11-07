اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة فورية لحالة تعد فى المهد بمساحة 230 م2 بأبوالريش في أسوان.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:41 م
إزالة فورية لحالة تعد فى المهد بمساحة 230 م2 بأبوالريش في أسوان.. صور جانب من حملات الإزالة
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم تنظيم حملة استهدفت إزالة حالة تعدى في المهد بنجع الملقطة بقرية أبو الريش بإجمالى مساحة 230 م2، مضيفاً بأن الحملة كانت بإشراف أحمد عبد الراضى رئيس القرية وبمشاركة الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، علاوة على مشاركة القوات الأمنية بمديرية أمن أسوان.

وفى بيان صحفى، شدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الحملات ضمن أعمال الموجة  الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه محافظ أسوان، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

 

إزالات
إزالات

 

تعديات_1
تعديات_1

 

جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة

 

حملات إزالة
حملات إزالة

 


حملات ازالة

تعديات

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة