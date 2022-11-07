إزالة فورية لحالة تعد فى المهد بمساحة 230 م2 بأبوالريش في أسوان.. صور

وفى بيان صحفى، شدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الحملات ضمن أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه محافظ أسوان، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.



إزالات



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جانب من حملات الإزالة