إحالة إدارة مدرسة ببنى سويف للتحقيق بسبب عدم الانضباط والتقصير فى العمل

بنى سويف - هانى فتحى

أجرى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، زيارة مفاجئة تفقد خلالها مدرسة العلالمة للتعليم الأساسي بشرق النيل التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

وتضمنت الزيارة مشاركة الطلاب طابور الصباح ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة

وقرر وكيل الوزارة، إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمديرية، وذلك نظراً لعدم الانضباط أثناء الطابور والتقصير من جانب المشرفين على إدارة وتنظيم الطابور الصباحي، موجها بتشديد الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة الطلاب والطالبات عند الدخول والخروج والتأكيد على تواجد الاشراف اليومي بداية من اليوم الدراسي وحتى مغادرة جميع الطلاب المدرسة

كما طالب وكيل الوزارة بضرورة توعية الطلاب بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة والحد من أخطارها تزامنا مع إستضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية من خلال الإذاعة المدرسية وتصميم لافتات وملصقات إرشادية للتوعية، مشيراٌ إلى أهمية تحقيق الطلاب للاستفادة القصوى من وجودهم داخل المدرسة وبما ينعكس على مستواهم التعليمي، مع التأكيد على الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة وتنفيذ البرامج العلاجية للارتقاء بمستوى الطلاب.