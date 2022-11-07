اليوم السابع
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إحالة أوراق قاتل زوجته بدمياط إلى فضيلة المفتي

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:35 م
إحالة أوراق قاتل زوجته بدمياط إلى فضيلة المفتي محكمة - أرشيفية
فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات دمياط، بإحالة أوراق قاتل زوجته حرقا إلى فضيلة المفتي، وذلك في جلسة اليوم، والتى انعقدت بمجمع محاكم دمياط، كما حددت محكمة جنايات دمياط جلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. 
 
وتعود تفاصيل الواقعة الي قيام شخص يدعي "م. ح" بالتعدي على زوجته بواسطة مواد قابلة الاشتعال، مضرما النيران بجسدها بسبب خلافات نشبت بينهما. 
 
وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا، أفاد وجود سيدة بالعقد الثالث من العمر، تدعى "ه أ"، في حالة خطرة داخل مستشفى دمياط التخصصي، وتعاني إصابات حروق شديدة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية لموقع البلاغ وحررت المحضر اللازم للواقعة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة عن هوية مرتكب الواقعة وأسبابها، والقت قوات الأمن القبض على الزوج والذى أعترف بارتكابه الواقعة. 
 
 

جنايات دمياط

محكمة دمياط

قوات الامن

النيابة العامة

أخبار محافظة دمياط



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