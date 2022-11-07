أمن الجيزة يعاين 3 محلات أخشاب اشتعل بهم حريق في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة ل 3 محلات أخشاب اشتعل بهم حريق في مدينة 6 أكتوبر، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بهم، وتبين من خلال التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق ب 3 محلات أخشاب بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.