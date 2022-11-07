أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح شديدة على 5 أحياء بالإسكندرية.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث سقطت الأمطار بأحياء غرب ووسط والجمرك وشرق والمنتزه، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بموجة جديدة من التقلبات الجوية.

وكانت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادا للأمطار اليوم على المحافظة، بناء على توقعات هيئة الأرصاد.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد بالشركة اليوم الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان حالة الطقس المتوقعة الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الاسكندرية بنسبة حدوث 40% وأن يسود طقس معتدل الحرارة على الأجواء لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وعليه توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات فى المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.