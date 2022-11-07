أكبر جائزة يانصيب على الإطلاق بدون فائز حتى الآن.. وقيمتها تصل لـ 1.9 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن جائزة يانصيب باوربول الأمريكية قد ارتفعت قيمتها إلى ما يقدر بـ 1.9 مليار دوار، بعدما لم يتم بيع التذاكر الفائزة فى السحب الذى تم إجرائه مساء السبت الماضى، وفقا لاتحاد اليانصيب بكاليفورنيا.

وكانت الأرقام الفائزة فى السحب الأخير هي 28، 45 ، 53 ، 56 ، 69 ، إلى جاب رقم باوربول 20. ولم يظهر أصحاب تلك التذاكر. وسيكون السحب القادم مساء اليوم الاثنين.

وكان القائمون على جائزة يانصيب "باوربول" قد وصفوا قيمة سحب السبت الماضى المقدر بـ 1.6 مليار دولار بأنه أكبر عرض لجائزة يانصيب فى العالم. لكن لسوء حظ مشترى التذاكر، فإن فرص الفوز بالجائزة الهائلة تظل ضئيلة، واحد فى 292.2 مليون.

وقالت باوربول إن عدم وجود فائزين السبت يعنى تسجيل عدد قياسى من مرات السحب المتعاقبة دون فائز بالجائزة الكبرى. وكان السحب الأخير الذى أقيم الماضى هي المرة العشرين التي يجرى فيها السحب منذ الفوز بآخر تذكرة كبرى فى الثالث من أغسطس الماضى وكانت التذكرة الفائزة من ولاية بنسلفانيا.

وكانت أكبر جائزة يانصيب وطنية تم الفوز بها، والمسجلة لدى موسوعة جينس للأرقام القياسية عندما فازت ثلاث تذاكر بمبلغ 1.586 مليار دولار فى يناير 2016.

وتباع تذاكر باور بول بدولارين لكل لعبة، وتباع فى 45 ولاية ومقاطعة كولومبيا وبورتريكو وجزر فيرجن الأمريكية.