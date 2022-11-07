اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضراوات فى الأسواق.. سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 4.5 جنيه

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق.. سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 4.5 جنيه ملوخية ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الاثنين ، استقرار أغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2.75 إلى 5 جنيهات في سوق الجملة بتراجع جنيه واحد فقط، والبطاطس 6.5 إلى 9.5 جنيه، والبصل 2.5 إلى 4.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 4.5 جنيه، وبلغ الخيار 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي 2 إلى 4 جنيهات، والبامية 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3.75 و 6.75 جنيه، والفلفل الرومي 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب 5 إلى 108 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها.


أسعار الخضار

سعر الخضروات

أسعار الفاكهة

سعر الخضار والفواكه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة