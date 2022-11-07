أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 7-11-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 7-11-2022.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 12.25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 12.25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.300 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.4 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.36%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 36.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 292.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2 مليون جنيه، 72.3 مليون جنيه، 233.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 11443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 4676 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3501 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 39.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 23.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.74%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 5.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.08%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 16.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.37%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.159 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.09%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.352 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 5.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.11%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.10%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.96%.