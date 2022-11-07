أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه نداء بوقف الحرب الروسية الأوكرانية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، خلال قمة المناخ، قائلا: "اللى شجعني أتكلم في موضوع آخر هو إننا حضور كريم لقادة العالم لهذا المؤتمر".

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر المناخ: أكبر عدد من قادة الدول موجودين معانا علشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا، وهتقابلنا، لكن هتكلم معاكم النهارده في موضوع آخر هو نداء محتاجين نتحرك نعمل ندعو ليه؟.. بتكلم على أزمة كبيرة تمر بالعالم ولها تأثير كبير جدا على كل دول العالم، بتكلم على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب.

جوتيريش: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت فى آثار سلبية يعانى منها العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الوقت يمر بسرعة والجميع يناضل من أجل الحياة أمام التغيرات المناخية، ومن يدفع ثمن تغير المناخ هو كوكب الأرض، مشيرا إلى خطورة استمرار الحرب في أوكرانيا التي تسببت في آثار سلبية يعاني منها العالم، ومطالبا بضرورة حقن الدماء في العالم.

الشيخ محمد بن زايد: نؤيد دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية

أيد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "بداية فخامة الرئيس نحن معك فيما صرحت به ونحتاج إلى سلام وحوار ووقف الحرب".

"روسيا اليوم" تبرز دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

أبرزت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف الحرب الروسية – الأوكرانية، فى ظل الأزمة الكبيرة التى تواجه دول العالم، مشيرا إلى أنه يوجه نداء من مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، "لوقف هذه الحرب التى تعانى منها الكثير من الدول"، مشيرا إلى أنه "مستعد للعمل على إنهاء هذه الحرب وإيقافها".

الأمين العام للأمم المتحدة يشكر الرئيس السيسي على التنظيم الرائع لـ

COP 27

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الضيافة والتنظيم الذي وصفه بـ"الرائع" لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

أضاف أنطونيو جوتيريش، في كلمته بفعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ COP 27: "نحن نناضل من أجل مواجهة فوضى التغيرات المناخية التي لا رجوع عنها"، مشيرا إلى أن عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات لذلك بات مستقبل البشرية في خطر.

الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة وأمطار تمتد خفيفة للقاهرة والصغرى 18 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

رئيس السنغال يطالب بـ 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

وجه ماكى سال رئيس دولة السنغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ.

وأكد سال أن قمة شرم الشيخ مناسبة لنا جميعا، بلدان متقدمة ونامية على السواء، وفرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، لذلك لابد من تعزيز جميع التزاماتنا، ليس فقط تخصيص 100 مليار دولار، بل 200 مليار دولار، بما يمكن به إنجاز الأهداف المرجوة، معلقا: "كل ملوث ينبغي أن يدفع، حتى يواجه الكوكب الأخطار الطارئة، كما أن أفريقيا عازمة على إحداث التغيير بدلا من الخضوع للتأثر".

وزير النقل يعلن انتهاء تطوير المرحلة الثانية للطريق الدائرى أبريل 2024

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من الطريق الدائرى فى أبريل 2024 القادم، بما فيها توسعة كوبرى الوراق ليتم إنشاء 2 كوبرى جديد يمين وشمال الكوبرى الحالى ليتم إضافة 8 حارات أخرى لكوبرى، وسيكون تم الانتهاء قبل ذلك من الاتوبيس الترددى ال BRT.

قناة السويس تحقق رقما قياسيا كأعلى عبور يومى بـ94 سفينة حمولة 5 ملايين طن

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الإثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي حيث تعبر 94 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5 ملايين طن.

متحدث الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر فى العمل المناخى

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، إننا ندعم بشدة جهود مصر الأساسية في مجال العمل المناخي، ونتطلع إلى نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على المشاركة في Cop27 يعكس مدى اهتمام هذه الإدارة بملف تغير المناخ لما له من انعكاسات كبيرة ليس فقط على الداخل الأمريكي ولكن على العالم أجمع.

النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد الريال فى مواجهة ثأرية

أسفرت قرعة دور الستة عشر للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، التي أقيمت فى مدينة نيون بسويسرا، عن مواجهات نارية، أبرزها عندما يصطدم ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ريال مدريد، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

عرض نادى ليفربول للبيع وملاك الريدز ينتظرون عروض الشراء

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، الاثنين، عن عرض مُلاك ليفربول الإنجليزي، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، النادي للبيع.

مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالمالية تطرح 100 جنيه معدنية بمناسبة قمة المناخ

طرحت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية 100 جنيه فضة كعملة تذكارية بمناسبة انطلاق قمة المناخ، ويتم بيعها داخل جناح الوزارة بالمنطقة الخضراء بـ750 جنيها، وصدر لها قرار من مجلس الوزراء بالصك وبداية انطلاق بيعها بالتزامن مع بداية المؤتمر، ويظهر فى ظهر العملة شكل المئة جنيه ومن الأمام لوجو قمة المناخ، واسم المؤتمر بالغتين العربية والإنجليزية.