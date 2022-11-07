أخبار مصر.. الرئيس السيسى وجوتيريش يستقبلان القادة والزعماء بمؤتمر المناخ

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، القادة والزعماء المشاركين في مؤتمر المناخ "كوب 27"، والذي ينطلق على المستوى الرئاسي اليوم في مدينة شرم الشيخ.

واستقبل الرئيس السيسي، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى.

كما استقبل الرئيس السيسي، رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وسط استمرار توافد القادة للمشاركة في قمة المناخ.

الرئيس السيسي يفتتح بعد قليل فعاليات الشق الرئاسى من مؤتمر COP27

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل، فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ COP27.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

التعليم تكشف عن ضوابط تقييم الطلاب من السادس حتى الثانى الثانوى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نظام التقييم واحتساب الدرجات للطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى لصفوف النقل، موضحة أن التقييم يرتكز على 3 محاور، الاختبارات + المواظبة والسلوك + المشروعات البحثية".

الرئيس السيسي وجوتيريش يستقبلان رئيس وزراء إثيوبيا استعدادا لقمة المناخ

وصل قبل قليل، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إلى مقر انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتنطلق بعد قليل، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

الرئيس السيسي وجوتيريش يستقبلان رئيس وزراء بريطانيا قبل بدء قمة المناخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، وذلك قبل انطلاق قمة المناخ "كوب 27"، في شرم الشيخ.

وتنطلق بعد قليل، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وزير الخارجية: تنظيم قمة المناخ مسئولية ومصر تتولى قيادة العمل المناخى

قال سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، إنّ التحضير لقمة المناخ COP 27 تم منذ نهاية COP 26 في جلاسكو، مشددًا على أن استضافة مصر فعاليات القمة شرف ومسئولية، لما أبدته عبر السنوات من اهتمام ومسئولية تجاه قضايا تغير المناخ.

رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد الالتزام بخفض الانبعاثات فى مؤتمر المناخ كوب 27

وصلت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلونى، إلى مدينة الشرم الشيخ، للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop27، حتى 18 نوفمبر، وتتحدث عن التزام بلادها بخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 30%، وتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وأشارت قناة "راى" الإيطالية إلى أن ميلونى ستشارك فى المائدة المستديرة "الانتقال العادل" فى الساعة 12.30 ، وفى المساء ستغادر رئيسة الوزراء الى روما متوجهة الى روما.

ماكرون من شرم الشيخ: على الولايات المتحدة دفع حصتها لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين فى شرم الشيخ، إنه يريد ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية ولاسيما الولايات المتحدة، لتدفع حصتها فى مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

وأوضح ماكرون خلال لقاء مع الشباب على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد فى مصر: "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا لأن الأوروبيين هم الطرف الوحيد الذى يدفع"

الإسكان: مد فترة التسجيل للمتقدمين لحجز وحدات "سكن لكل المصريين 3" حتى 10نوفمبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 10 نوفمبر، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين٣".

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن المد الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين٣" يعد استجابة لرغبة المواطنين الذين لم يقوموا برفع أوراقهم على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.

موعد قرعة دور الستة عشر فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تترقب الأندية المشاركة فى النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، قرعة منافسات دور الستة عشر من البطولة والمقرر إقامتها اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين 7 نوفمبر، فى مدينة نيون بسويسرا، فى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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متحدثا من الرؤساء والقادة فى قمة المناخفيديو

تشهد انطلاقة القمة الرئاسية، كلمة للرئيس السيسى ترسم ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة وترجمتها إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.

وتشهد القمة عقد 6 اجتماعات دولية تشمل القمة الرئاسية على مدار يومى 7 و8 نوفمبروالتى يلقى فيها نحو 111 متحدثا من رؤساء الدول والحكومات بيانات.

رئيس جمهورية "بالاو" يلتقط "سيلفى" مع الرئيس السيسى وجوتيرش

وصل سورانجيل صموئيل ويبس، رئيس جمهورية بالاو، إلى مقر انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

التقط صموئيل صورة "سيلفى" مع الرئيس السيسي وجوتيريش، ويشار إلى أن جمهورية مالاو تقع في المحيط الهادئ الغربي.

سامح شكرى: ندعو إلى تحصين قمة المناخ COP 27

من أى مؤثرات جيوسياسية

قال سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، إنّه كان من المقدر من الجميع أن مبلغ الـ100 مليار دولار ليس بالقيمة التى تواجه التحديات المناخية على المستوى العالمى، موضحًا أن عدم الوفاء بهذا الالتزام على مدار السنوات الماضية تباعا، زعزع قدرا كبيرًا من الثقة، وبالتالى يجب أن تُبنى مرة أخرى وأن نتجاوزها إلى حقيقة المبالغ التى نحتاجها ونلجأ إلى كل الوسائل لتوفير هذا التمويل، سواء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى دعم الإجراءات المطلوب اتخاذها فى إطار استثمارى فى مجالات التخفيف والتكيف.

التأمين على قدم ميسي بـ900 مليون دولار أغلى من قيمة منتخبات بمونديال 2022

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسى، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم الذين يملكون أعلى تأمين على جزء من الجسم فى الرياضة.

ووفقا لموقع "ماركيتنيج مايند" البريطاني، فإن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين يملك بوليصة بقيمة 900 مليون دولار على قدمه اليسرى، ليتفوق على منافسيه أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي ديفيد بيكهام، والويلزي جاريث بيل فى قائمة أغلى لاعب كرة قدم مؤمن عليه في العالم.