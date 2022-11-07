أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع أسعار الذهب وصعود البورصة المصرية

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب وكذلك البورصة المصرية وتطورات أداء الوزارات خلال قمة المناخ.

صعود مؤشرات البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 12.25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.300 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 11443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 4676 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة.