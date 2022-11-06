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6 موضوعات فى اجتماعات المائدة المستديرة لقادة العالم بقمة المناخ.. التفاصيل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:00 ص
6 موضوعات فى اجتماعات المائدة المستديرة لقادة العالم بقمة المناخ.. التفاصيل مؤتمر المناخ
كتبت منال العيسوي

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تشهد قمة قادة العالم بمدينة شرم الشيخ على مدار يومى 7و8 نوفمبر بحضور رؤساء الدول والحكومات انعقاد 6 اجتماعات مائدة مستديرة رفيعة المستوى.
 
يوم الاثنين 7 نوفمبر ستعقد ثلاثة جلسات تبدأ من الساعة  13:30 - 15:30 ، تناقش الانتقال العادل للتنفيذ، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.
 
يوم الثلاثاء الموافق 8  نوفمبر، تعقد ثلاثة جلسات أخرى تبدأ من الساعة 12:00 إلى الساعة 14:00، تناقش  الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمن المائي، وتغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة.
 
وستعقد جميع اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى في القاعة الرئيسية داخل المنطقة الزرقاء، وبالنسبة لرؤساء الدول والحكومات، سيقتصر حضور اجتماعات المائدة المستديرة على مشارك + 1، كما يمكن حضور اجتماعات المائدة المستديرة رؤساء وحدات وهيئات الأمانة العامة للأمم المتحدة المدعوين والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية المقبولة بصفة مراقب من قبل مؤتمر الأطراف بالإضافة إلى ضيوف آخرين تمت دعوتهم بشكل خاص، وسيقتصر الأمر على المشترك فقط.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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