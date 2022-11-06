5 طرق مذهلة لحماية بشرتك من تلوث الهواء

كتبت إيناس البنا

أصبح تلوث الهواء مصدر قلق متزايد للبلدان في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، فهو ضار للغاية لرئتينا ، كما أنه يؤثر بشدة على بشرتنا، بسبب تلوث الهواء ، يبدأ الجلد بفقدان رطوبته ويصبح عرضة للإصابة بأمراض مثل الوردية والأكزيما.

وفقا لموقع " webmd" يمكن أن يسبب تلوث الهواء أيضًا مشاكل مثل البقع الداكنة والخطوط الدقيقة والتجاعيد على الوجه، لذا ، إذا كنت قلقًا بشأن بشرتك ، فيمكنك اتباع هذه النصائح لحمايتها من الآثار الضارة لتلوث الهواء:

حافظي على رطوبة بشرتك:



لحماية بشرتك من تلوث الهواء ، من المهم أن تحافظي على رطوبتها، لذلك ، حاول أن تشرب 3 لترات على الأقل من الماء كل يوم، عن طريق شرب الماء ، يمكن لخلايا الجلد في جسمك أن تعمل بسلاسة ويمكن أيضًا أن تتعافى خلايا الجلد الميتة بسرعة، شرب كمية كافية من الماء ليس مفيدًا للبشرة فحسب ، بل مفيد أيضًا للصحة العامة.

جربي ماسكات ومقشرات منزلية الصنع:



لمنع البشرة من تلوث الهواء والحفاظ على توهجها سليمًا ، يمكنك صنع أقنعة ومقشرات منزلية باستخدام البابايا والقهوة والموز والحليب. لا يمكنهم حماية الجلد من تلوث الهواء فحسب ، بل يساعدون أيضًا في جعله يتوهج.

ارتداء الكمامة:



يعتبر الدخان المنبعث من المركبات والمصانع من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء، لذا ، لحماية بشرتك ، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل، حاول ارتداء ملابس بأكمام كاملة وتغطية وجهك بأقنعة أثناء الخروج.

استخدام زيوت الوجه:



بدلاً من استخدام المرطب ، حاولي استخدام زيت الوجه أثناء الخروج لأنه أكثر فائدة للبشرة. يعمل زيت الوجه كحاجز يمنع الملوثات من اختراق الجلد. لذلك ، بمجرد تنظيف وجهك ، من المهم تطبيق زيت جيد للوجه لأنه يساعد على ترطيب بشرتك وحمايتها من الآثار الضارة لتلوث الهواء.

تجنب التدخين:



ينتج عن الدخان المنبعث من منتجات التبغ جسيمات دقيقة ، وهي من أخطر عناصر تلوث الهواء على صحة الفرد. كما أن للتدخين تأثير سيء على الأوعية الدموية ، حيث يتسبب في ظهور التجاعيد في الوجه. وبالتالي ، إذا كنت مدمنًا على التدخين ، فقد حان الوقت للتفكير في الإقلاع عنه.