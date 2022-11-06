‫الزراعة: إطلاق 498 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 306 آلاف رأس ماشية

كتبت أسماء نصار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير 2022 وحتى الآن.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ عدد 498 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 420 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 306 آلاف و848 حيوانا، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 131 ألفا و938 رأس حيوان، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 110 آلاف 703 رؤوس حيوان، كذلك تم علاج الامراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية لعدد 51 ألفا و519 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لعدد 968 حيوانا، فضلا عن علاج امراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لعدد 11 ألفا و720 رأس حيوان.