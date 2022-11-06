وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة منية النصر لمتابعة انتظام حضور الطلاب

فريق المحافظات

تفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مدارس إدارة منية النصر التعليمية، لمتابعة انتظام حضور طلاب المراحل التعليمية وخاصة الصف الثالث الإعدادي، فقد شهدت مدارس الشناوى الإبتدائية ومصطفى حكم الإعدادية ومدرسة ميت الخولى الثانوية ومدرسة العشماوى للتعليم الأساسى التابعين لإدارة منية النصر التعليمية، حضوراً طلابياً كثيفاً ومتميزاً، مما كان له طيب الأثر لدى باقي المدارس الإعدادية والثانوية والابتدائية.

وقدم شعبان، الشكر والتقدير لمدير الإدارة ومدير المدارس على هذا الحضور والخطوة الجيدة، والتي تعد مثالًا جيدا يحتذى به ، موجهاً باقي المدارس بمحافظة الدقهلية باتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة لجذب طلابها وعودتهم إلى المدرسة.

ورافق ناصر مدير إدارة منية النصر عصام فوده ووكيل الإدارة وكمال عبد القادربتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة الحضور الطلابي بالمدارس وبخاصة طلاب الثالث الإعدادي، وتنفيذا للكتاب الدوري رقم ( 42) الخاص بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غيـاب طـلاب الشهادة الإعدادية.



وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة منية النصر