وكالة أسبانية: مؤتمر المناخ بمصر يبدأ مع وعد بتحقيق "عمل جماعي متعدد الأطراف"

فاطمة شوقى

أبرزت وكالة "إيفى" الإسبانية، افتتاح قمة المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر، وقالت إنه انطلق مؤتمر المناخ في مصر مع وعد بتحقيق عمل جماعى متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن المؤتمر يجمع ممثلي أكثر من 190 جهة.

وأشارت الوكالة الإسبانية، إلى أنه سيقوم المؤتمر في شرم الشيخ رسمياً يوم الأحد، بانتخاب رئيسه الجديد وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وعد بأن يكون هذا الاجتماع "منعطفاً".

وقبل مندوبي أكثر من 190 جهة من هذا الاجتماع، والتي روجت لها الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الناجمة عن تغير المناخ، وأكد شكري أن هذا الاجتماع لن يوقف جهوده في الحصول على نتائج ملموسة، لأنه "حان الوقت". للانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة تنفيذ الالتزامات "المكتسبة.

وأكد حوالي 90 رئيس دولة حضورهم في شرم الشيخ ، قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز سيتجه لمصر لحضور قمة المناخ ، وذلك بعد اطلاقه مبادرة مع نيجيريا حول المرونة الإقليمية للجفاف في قمة المناخ ، المنعقدة في مصر ، كما من المؤكد أن رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ستقوم بدور قيادى في تلك القمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في قراءة المزاج الوطني عندما أعلن أنه سيتغيب عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ للتركيز على القضايا المحلية الأسبوع الماضي، ولذلك فقد عاد ليعلن أنه سيذهب إلى شرم الشيخ لحضور القمة.

كما أكدت رئيسة حكومة إيطاليا ، جورجيا ميلونى إنها ستتجه إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ، ومن بين القادة الأوروبيين ، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذى أكد حضوره لمؤتمر المناخ في مصر ، حيث يلعب ماكرون دورا مهما في قمة قادة العالم في الفترة بين 6إلى 8 نوفمبر.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية، إن المستشار الألماني أولاف شولتز سيذهب الى شرم الشيخ أيضا لحضور قمة المناخ.