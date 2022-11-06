وفد تشيكى رفيع المستوى فى جامعة عين شمس لبحث التعاون مع الألسن والآثار

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، وفداً رفيع المستوى من جامعة تشارلز التشيكية برئاسة نائب رئيس الجامعة، وبحضور المستشار الثقافي التشيكي بالقاهرة، وممثلى قطاع التعاون الدولى .

شارك في اللقاء من جامعة عين شمس الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، والدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم، والدكتور حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، والدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولي.

استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون بين الجانبين ومن بينها التبادل على مستوى الأساتذة و الطلاب مع كليات الألسن والآثار، وبحث سبل التعاون مع كلية العلوم.

كما تم خلال اللقاء تناول آليات التعاون بين الجامعتين وتحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات على المستوى الأكاديمي والعلمى والبحثي بين الجانبين.