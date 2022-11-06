وصول وزير الخارجية لإطلاق الافتتاح الإجرائى لقمة المناخ وتسلم رئاسة المؤتمر

كتبت منال العيسوى

وصل منذ قليل إلى مدينة شرم الشيخ ومقر المنطقة الزرقاء وزير الخارجية سامح شكرى لحضور وتسلم رئاسة مؤتمر المناخ، من الأمانة السابقة لجلاسكو 26 السابق والافتتاح الإجرائى لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 والذى تستضيفه مصر حتى 18 من الشهر الجارى .

ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائى كلمة افتتاحية من الدكتور ألوك شارما رئيس COP26، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصرى سامح شكري.

كما تتضمن أيضا فاعليات الافتتاح الإجرائى اصدار بيان من وزير الخارجية سامح شكرى رئيس COP 27 ، و بيان سيمون ستيل، الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لى، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وتسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.