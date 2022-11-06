وزير الرى: مصر تسعى لدمج محور المياه للمرة الأولى فى مؤتمر المناخ

كتبت ـ أسماء نصار

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن جناح المياه المقام على هامش قمة المناخ ، يهدف إلى التوعية بأهمية دمج المياه في العمل المناخى، خاصة أن معظم الكوارث المناخية على مستوى العالم مرتبطة بالمياه، مضيفا أنه من المقرر مشاركة 40 منظمة دولية فى الجناح.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص يوم للمياه في مؤتمر المناخ، حيث سيتم مناقشة تأثير التحدي الخاص بتغير المناخ على قضايا المياه، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه خلال جناح المياه، والتى تعتمد على ثلاثة مبادئ تعتبر أولويات رئيسية لجميع البلدان حول العالم، وهي ترشيد المياه وتحسين إمدادات المياه - تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي - وضع سياسة وأساليب متفق عليها فى مجال التعاون فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.

‫