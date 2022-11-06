وزير الدولة للإنتاج الحربى فى زيارة للمركز الطبى التخصصى بحلوان

كتب زكى القاضى

فى إطار الاحتفال بعيد الإنتاج الحربى الثامن والستون، وذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة، وذلك للاطمئنان على سير العمل في المركز، يرافقه المهندس إيميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب وعدد من قيادات الهيئة والوزارة .

وخلال التفقد أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرصه الشديد على صحة وسلامة عمال الإنتاج الحربي وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم، وكذلك المدنيين المترددين من خارج الوزارة على المركز الطبي، مؤكداً على أن الإنتاج الحربي يهتم اهتماما شديدا بأبنائه من العاملين.

كما قام الوزير بتفقد حجرات المرضى والمصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم الخدمة الطبية الكافية بأسعار رمزية خاصة في ظل تجهيز المركز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التي تساعد على علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية.. مثل جهاز مقطعية (رمد)، وجهاز غازات الدم، ومناظير (قولون - معدة - قنوات مرارية - جراحي)، ومجموعة آلات جراحية إلى جانب أجهزة تخدير وأجهزة علاج طبيعي (ليزر – ضغط هواء – متعدد التيارات)، وعلاج بالتحفيز المغناطيسي، وأشعة مقطعية وأشعة للعمليات (سي ارم) وجهاز سونار دوبلر (رباعي الأبعاد) وجهاز كي وتجلط ارجون.