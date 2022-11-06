وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التعاون

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، العلاقات الثنائية، والفرص المتاحة لتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما ناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد في أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد الأوضاع في المنطقة ،وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرصه على تعزيز العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما، معربا عن تمنياته للحكومة العراقية التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتها الوطنية من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العراق وتلبية تطلعات شعبه الشقيق إلى التنمية والازدهار.