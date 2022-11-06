اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة لـ(أ ش أ): مصر حريصة على مشاركة شبابها بالخارج فى قمة المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:21 ص
وزيرة الهجرة لـ(أ ش أ): مصر حريصة على مشاركة شبابها بالخارج فى قمة المناخ السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الدولة المصرية على مشاركة شبابها من العلماء بالخارج في المؤتمر الـ27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP27)، والاستفادة من خبراتهم وأبحاثهم في تحقيق الأهداف العالمية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت وزيرة الهجرة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركتها في مؤتمر (COP27) - إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بشبابها المقيمين بمختلف دول العالم لاسيما لكونهم أعضاء فاعلين في عملية التنمية بالمجتمعات التي يعيشون فيها ولنقل خبراتهم وتميزهم من دول إقامتهم إلى وطنهم الأم، منوهة بأن هؤلاء الشباب هم قاطرة المستقبل.

وأوضحت السفيرة سها جندي، فيما يتعلق بالجلسة الحوارية التي تنظمها وزارة الهجرة خلال فعاليات قمة المناخ لعدد من شباب مصر الدارسين بالخارج، أن الوزارة عملت على تقديم عدد من المقترحات لاسيما المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على الهجرة، بجانب عرض أبناءنا بالخارج لمشروعاتهم وأبحاثهم التي من شأنها خدمة البيئة ومحاولة الوصول إلى "صفر انبعاثات".

وأضافت الوزيرة أن هؤلاء الشباب المصريين بالخارج والمشاركين بالحوار هم خبراء في تخصصات مختلفة وقادمون إلى شرم الشيخ من عدة دول (أمريكا، ألمانيا، استراليا، كندا، وغيرها من الدول) وسيتحدثون جميعًا حول ما يمكن أن يقدموه كل في مجاله للمساعدة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي وكيفية تحقيق الالتزام الخاص بـ"صفر تلوث".

ولفتت إلى جهود مصر في تمكين وإشراك شبابها سواء من الداخل أو بالخارج في عملية التنمية المستدامة الجارية بالبلاد، كاشفة عن أن وزارة الهجرة تواصلت مع علماءنا في الخارج المتميزين في مجالاتهم مع انطلاق عدد من المشروعات القومية بالبلاد لطلب المساعدة، قائلة: "لم يتأخر أي مصري عن تلبية هذا النداء، ودائمًا يعربون عن كامل استعدادهم للمساهمة في بناء مستقيل أفضل لوطنهم".

وشددت وزيرة الهجرة، في ختام تصريحاتها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على ضرورة نشر المباديء الخاصة بمكافحة ظاهرة التغير المناخي وكيفية الوصول إلى الالتزام التام بالمبادىء الأممية في هذا الشأن، مشيرة إلى ضرورة التكاتف ونشر ثقافة التوعية المناخية حتى نتمكن جميعًا من التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وحماية الأرض التي نعيش عليها.

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة