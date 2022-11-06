وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتفقد جناح الوزارة فى فعاليات مؤتمر COP27

كتبت أسماء أمين

تفقدت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جناح الوزارة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، وبمشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك تمهيدًا لزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لجناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

والتقت د.هالة السعيد خلال جولتها التفقدية بفريق العمل القائم علي جناح الوزارة وراجعت مع الفريق العروض التقديمية والمعلومات التي سيتم استعراضها خلال أيام المؤتمر والتي ستناقش عددًا من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة كما تابعت السعيد سير العمل بالجناح ووضع اللمسات الاخيرة تمهيدًا لبدأ فعاليات المؤتمر غدًا.

ويضم جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمؤتمر COP27 عرض لأهم المعلومات حول مشروع رواد 2030 ، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، جائزة مصر للتميز الحكومي، مبادرة كن سفيرًا ، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما يضم الجناح ركنا خاصًا بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي من خلاله يمكن للحضور الاطلاع على إصدارت المعهد وتجربة أدوات المحاكاة التدريبية التي تهدف إلى نشر الوعي بالاستدامة وتغير المناخ.