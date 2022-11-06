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وزيرة البيئة الصومالية: الصومال من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:34 م
وزيرة البيئة الصومالية: الصومال من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية قمه المناخ
كتب أحمد عرفة

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قالت خديجة المخزومى وزيرة البيئة الصومالية، إن الصومال من أكثر الدول التي تأثرت بالتغيرات المناخ خلال الفترة الماضية .

وأضافت وزيرة البيئة الصومالية، خلال تصريحاتها بقناة القاهرة الإخبارية، أنه بسبب الفيضانات وزيادة درجات الجرارة بالصومال نسعى لتعويض هذه الخسائر بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وتابعت وزيرة البيئة الصومالية: موجودين في قمة المناخ الـ27 التي تستضيفها شرم الشيخ لتبادل الخبرات، ونحضر قمة المناخ لأن المؤتمر مهم للغاية للصومال خاصة أنه بدولة أفريقية .

 

 

 

 


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