وزيرة البيئة الصومالية: الصومال من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية

كتب أحمد عرفة

قالت خديجة المخزومى وزيرة البيئة الصومالية، إن الصومال من أكثر الدول التي تأثرت بالتغيرات المناخ خلال الفترة الماضية .

وأضافت وزيرة البيئة الصومالية، خلال تصريحاتها بقناة القاهرة الإخبارية، أنه بسبب الفيضانات وزيادة درجات الجرارة بالصومال نسعى لتعويض هذه الخسائر بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وتابعت وزيرة البيئة الصومالية: موجودين في قمة المناخ الـ27 التي تستضيفها شرم الشيخ لتبادل الخبرات، ونحضر قمة المناخ لأن المؤتمر مهم للغاية للصومال خاصة أنه بدولة أفريقية .