وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات شهر نوفمبر بالمنحة الاستثنائية

كتب ــ مدحت وهبة

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات نوفمبر بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، ضوابط تنظم الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم "الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين".

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.