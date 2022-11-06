اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:49 م
أكرم القصاص
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هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من فيضانات بسبب الأمطار

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:17 م
هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من فيضانات بسبب الأمطار فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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تعرضت لندن لفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.


وتمت مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت للسائقين والمشاة الذين يكافحون ضد المياه التي تسببها الأمطار الغزيرة.


وقال مكتب الأرصاد الجوية: "من المحتمل حدوث فيضانات داخلية محلية في أجزاء من جنوب شرق إنجلترا يوم الأحد ويمكن حدوثها في لندن وشرق إنجلترا."


وأضاف: "من الممكن حدوث فيضانات داخلية محلية أخرى في أجزاء من جنوب غرب إنجلترا في وقت متأخر من يوم الاثنين وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء".


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