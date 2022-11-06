نيويورك تايمز: كييف تخطط لإجلاء كافة السكان حال فقد الكهرباء تماما

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المسئولين فى العاصمة الأوكرانية كييف قالوا إنهم بدأوا التخطيط لاحتمالية لم يكن من الممكن من قبل التفكير بها، وهى احتمال انقطاع تام للكهرباء يتطلب إجلاء السكان الباقين فيها والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الوضع سىء بالفعل، حيث تم تدمير نحو 40% من البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا أو على الأقل تضررت، ويقم عمال البلدين بإنشاء نحو ألف من الملاجئ الدافئة التي يمكن أن تضاعف كمراكز إيواء. بينما يحاول المهندسون إصلاح محاطات الطاقة التي تم قصفها دون أن يكون لديهم المعدات المطلوبة.

وفى محاولة للحفاظ على شبكة الطاقة من الفشل التام، قالت مرافق الطاقة الوطنية فى أوكرانيا أنه سيواصل إجراء انقطاعات فى سبع مناطق.

وقالت نيويورك تايمز إن الضغط الهائل على قدرة أوكرانيا لتوفير الكهرباء هي نتاج قصف روسى واسع للبنية التحتية الأساسية للطاقة عبر البلاد، وهو التكتيك الذى يقول المحللون إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد لجا إليها فى الوقت الذى عانت فيه قواته من انتكاسات متكررة فى ميدان المعركة.

وأدى الضرر الذى سببته الضربات الروسية فى معاناة جديدة للمدنيين الأوكرانيين، وأجبر المسئولون على التغير فى احتمالية ان مزيد من الدمار يمكن أن يجعلهم غير قادرين على تقديم الخدمات الأساسية.

وفى الوقت الذى تصارع فيه أوكرانيا للتعايش مع الهجمات الروسية على البنية التحتية، قام مسئولون محليون بتدشين خط إمداد مياه من كييف إلى ضاحية هوستوممل تم تزويده بالطاقة بالجاذية ويمكن ان يعمل دون كهرباء.