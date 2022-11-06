نائب رئيس جمهورية أندونسيا فى زيارة للمتحف القومى للحضارة المصرية

كتب محمد أسعد

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، معروف آمين نائب رئيس جمهورية أندونسيا والسيدة حرمه والوفد المرافق لهما.

جاءت هذه الزيارة في إطار توافد الزيارات الرسمية على مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بالقاهرة على مدار اليوميين الماضيين، وحرص ضيوف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، على زيارتها.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بالضيوف وقدم لهم الهدايا التذكارية، وتحدث معهم عن دور المتحف كصرح ثقافي، وتعليمي، وحضاري، وما يحظى به المتحف كمقصد سياحي متميز يستقبل العديد من الزيارات والوفود الرسمية، إلى جانب الزائرين من السائحين والمصريين من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بما يحتويه من كنوز أثرية فريدة.

وأصطحب سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية السادة الضيوف، فى جولة داخل قاعات المتحف المختلفة وقدم لهم شرحا تفصيليا عن القطع الأثرية الفريدة وتسلسل الأزمنة التاريخية لها من عصور ما قبل التاريخ إلى عصرنا الحالي.

وفي نهاية الجولة، أعرب نائب رئيس جمهورية أندونيسيا عن سعادته بهذه الزيارة وتقديره الشديد للحضارة المصرية وما يعرضه المتحف من مقتنيات أثرية متميزة، كما حرص الوفد على كتابة كلمة شكر وتقدير وثناء بما يقدمه المتحف لاثراء الحياة الثقافية والتراثية والفكرية فى مصر والعالم .