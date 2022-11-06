"مياه المنوفية" تستقبل لجنة تقييم الأثر التدريبى للعاملين والمردود منه

المنوفية - فريق المحافظات

استقبل الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية فريق الإدارة العامة للتدريب وإدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة للبدء فى تقييم الأثر التدريبي والمردود منه بعد الانتهاء من العملية التدريبية بعد مرور 3 أشهر على البرامج التدريبية كحد أدنى .

وأوضح، تم الوقوف على مدى التطور والتقدم فى أداء المتدرب بعد تلقيه التدريب وكذلك سؤال الرئيس المباشر له بموقع العمل عن الفارق فى أدائه قبل وبعد البرنامج وهو الأمر الذى يمكن من خلاله قياس العائد من التدريب للوصول إلى أفضل استثمار للمورد البشرى .

وأشار رئيس الشركة إلى حرص الشركة الدائم على دعم العاملين بها والسعي دائما وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات والتي يثمر مردودها في رفع مستوى العاملين وتقديمهم خدمة أفضل ومميزة سواء على المستوى الإداري او العملي وبالتالي يعود بالنفع في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعملاء .

جدير بالذكر، أن الأسبوع الأول بالخطة الخاصة بالمرور علي أفرع الشركة لقياس مردود التدريب شمل أفرع الباجور -قويسنا -تلا -بركة السبع - شبين الكوم بحضور الأستاذة وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة والأستاذ ياسر حسنى مدير دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة والمهندس محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للتدريب بشركة المنوفية والأستاذ احمد الكردى والأستاذ مينا سمير ذكى بإدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة.