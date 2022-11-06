مواطن من كفر الشيخ: "الإنجازات فى كل مكان.. ونعيش في أمان.. وشكرا يا ريس"

كفر الشيخ- محمد سليمان

الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر دائما كلمة السر فى إنجاز أى مشروع متوقف أو مشروع من الصعب إنجازه، حيث ينحاز الرئيس دائما لرغبات المصريين واحتياجاتهم.

وقال هيثم الصعيدي، من أهالي كفر الشيخ، نحن نعيش في أمان، ونشكر الرئيس على الانجازات في كل مكان، والمشروعات في كل المحافظات، ولا ننسى ما مرت به مصر، من عدم الامن، والخوف الذي كنا نشعر به، وهناك فرق بين أيام الظلام، وأيام الرخاء والامن التي نعيشها.

وأضاف هيثم، تعددت المشروعات في كل المحافظات فالمدن الجديدة، والمشروعات التي شهدتها محافظ كفر الشيخ ببلطيم والبرلس، ويكفينا أننا نعيش في أمان ونشكر الرئيس على انجازاته.