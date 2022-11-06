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مواطن من الفيوم: قريتنا وصلتها مياه نظيفة لأول مرة بعد مبادرة "حياة كريمة"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:00 ص
مواطن من الفيوم: قريتنا وصلتها مياه نظيفة لأول مرة بعد مبادرة "حياة كريمة" أحمد محمد الشال من قرية الموالك
الفيوم رباب الجالي

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قال أحمد محمد الشال، من قرية الموالك، التابعة لمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، ان أهالي قريته شعروا بالفرق بعد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خاصة فيما يخص مياه الشرب، حيث تم توصيل خط جديد لمياه الشرب، وتم إخلال الشبكة القديمة للمياه، ولاول مرة يصل للأهالي بالقرية مياه شرب نظيفة. 
 
 
وقال المواطن، إننا لسنوات طويلة، ونحن نشرب مياه مختلطة بالصرف الصحي، حيث إننا جميعا لدينا خزانات للصرف الصحي أمام منازلنا، وكانت شبكة المياه متهالكة، ويحدث تسريب، وتختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، الي إن بدأ العمل بمشروعات مبادرة حياة كريمة، في قريتنا، وتم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب، ووصلت لنا للمرة الأولي مياه نقية. 
 
 

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