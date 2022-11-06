من التين إلى حليب البقر.. 5 أطعمة تساعد فى تعزيز الخصوبة لدى النساء

يواجه العديد من الأزواج مشاكل العقم لحسن الحظ ، هناك بعض الأساليب الطبيعية مثل تغيير نمط الحياة والطعام ، والتي قد تعزز الخصوبة عند النساء ، يجب على كل من الرجال والنساء الحفاظ على وزن صحي، على صعيد النظام الغذائي ،إذا كنت تخططين للحمل ، فإليك قائمة بالأطعمة التي اقترحتها أخصائية التغذية لوفنيت باترا ، والتي ستجعل الحمل أسهل من خلال زيادة الخصوبة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
من التين إلى حليب البقر.. 5 أطعمة تساعد فى تعزيز الخصوبة لدى النساءالأحد، 06 نوفمبر 2022 01:00 ص
الخصوبة
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