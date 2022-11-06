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من التين إلى حليب البقر.. 5 أطعمة تساعد فى تعزيز الخصوبة لدى النساء

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:00 ص
من التين إلى حليب البقر.. 5 أطعمة تساعد فى تعزيز الخصوبة لدى النساء الخصوبة
كتبت ميرفت رشاد

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يواجه العديد من الأزواج مشاكل العقم لحسن الحظ ، هناك بعض الأساليب الطبيعية مثل تغيير نمط الحياة والطعام ، والتي قد تعزز الخصوبة عند النساء ، يجب على كل من الرجال والنساء الحفاظ على وزن صحي، على صعيد النظام الغذائي ،إذا كنت تخططين للحمل ، فإليك قائمة بالأطعمة التي اقترحتها أخصائية التغذية لوفنيت باترا ، والتي ستجعل الحمل أسهل من خلال زيادة الخصوبة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

أغذية لزيادة الخصوبة عند النساء

1. التين

أول طعام خارق في قائمة خبراء التغذية هو التين، يشتهر التين بخصائص خفض الأنسولين ، وقد يكون مفيدًا أيضًا في متلازمة تكيس المبايض ، مما يساهم في علاج العقم.

2. الرمان

الرمان مليء بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل فيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك وأكثر من ذلك، يمكن أن يساعد حمض الفوليك والزنك في الرمان في تعزيز الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء، إنها تساعدك على التخلص من الجذور الحرة المعروفة بإلحاق الضرر بكل من خلايا البويضات والحيوانات المنوية، الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة.

3. الكاجو

نقلاً عن الدراسات ، تقول خبيرة التغذية لوفنيت باترا: "الزنك ، الغني جدًا بجوز الكاجو ، ضروري لجسم قوي بالإضافة إلى زيادة الخصوبة، بصرف النظر عن الكاجو ، يمكنك أيضًا تضمين العدس والحمص ودقيق الشوفان واللبن الرائب والشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي.

4. القرفة

قليل من القرفة يمكن أن يعزز نكهة الشاي الخاص بك، لكن هل تعلم أن القرفة في نظامك الغذائي يمكن أن تعزز الخصوبة؟ يعطي هذا التوابل دفعة تشتد الحاجة إليها في عملية التمثيل الغذائي وينظم أيضًا تدفق الدورة الشهرية الطبيعي.

5. حليب بقري 

توصي أخصائية التغذية لوفنيت باترا بحليب البقر A2 لزيادة الخصوبة وكذلك أثناء الحمل ، وتحتوي منتجات الألبان على كميات جيدة من الدهون المشبعة ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة الخصوبة،  بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين د وفيتامين ك وفيتامين ك 2.
 

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