منظمة العمل الدولية: تغيرات المناخ سوف تخلق وظائف جديدة وتنهي أخرى في العالم

كتب محمد شرقاوى

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك وظائف سوف تختفى بسبب التغيرات المناخية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن التغيرات المناخية سوف تخلق وظائف جديدة على مستوى العالم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن جائحة كورونا أثرت كثيرا على سوق العمل عالميا، لافتا إلى أنه لدينا مشروعان لمواجهة تغير المناخ فى إفريقيا.

وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الإنتاجية بالعديد من المشروعات.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ، التى تستضيف الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27 ومن أرض السلام والسحر يتابع العالم إطار جهود التصدى للتغيرات المناخية، فما الذى نعرفه عن مدينة السلام والسحر.