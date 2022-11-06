مقتل 18 شخصا باشتباكات بين رعاة ومزارعين في نيجيريا

أعلن ناثانيال إيكيور المتحدث باسم حاكم ولاية بينو النيجيرية وسط البلاد، مقتل 18 شخصا في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في الولاية.

وقال إيكيور إن رعاة اقتحموا مساء الخميس قرية أوكوهول على بعد 8 كيلومترات من عاصمة الولاية ماكوردي، وقتلوا 18 شخصا بالرصاص في سوق من بينهم نساء وأطفال.

وتابع أن "هذه المذبحة هي أحدث هجوم غير مبرر لرعاة من عرقية الفولاني يتسللون من ولاية ناساراوا المجاورة حيث يقيمون تجمعات على الحدود مع بينو".

وأكد إيكيور إصابة عشرات القرويين في الهجوم ونقلهم إلى مستشفى عام في ماركوردي، بينما فر مئات السكان من القرية للاحتماء في منطقة غوما القريبة.

ووفق المتحدث، كثّف الرعاة الهجمات على المجتمعات في بينو خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السكان إلى النزوح جماعيا نحو بلدات بعيدة.

وتعتبر النزاعات بين رعاة الماشية والمزارعين حول حقوق الأرض والرعي والمياه شائعة في المناطق الوسطى والشمالية الغربية من نيجيريا.