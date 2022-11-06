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معرض توت عنخ آمون التشكيلي في ختام ملتقى النيل الدولي للفنون بالأقصر.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:00 م
معرض توت عنخ آمون التشكيلي في ختام ملتقى النيل الدولي للفنون بالأقصر.. صور لوحات توت عنخ امون فى ختام المعرض
الأقصر – أحمد مرعى

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اختتمت بمدينة الأقصر فعاليات ملتقى النيل الدولي للفنون، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ضمن احتفالات مصر بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر يوم 4 نوفمبر 1922، بافتتاح معرض "توت عنخ آمون" للفنون التشكيلية.

وشارك في حفل الختام 30 فنان من 6 دول أجنبية، وأقيم معرض الختام على ضفاف النيل، تحت اسم معرض "توت" احتفالًا تشكيليًا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بعرض اللوحات الفنية المميزة التي رسمها خلال الملتقى لتاريخ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون التى تعتبر المقبرة الأشهر فى العالم أجمع.

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الملتقي، أن الملتقى أقيم خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمدينة الأقصر، وذلك فى الذكرى المئوية لاكتشاف أهم مقبرة في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وهي مقبرة الملك توت عنخ آمون، بمشاركة 30 فنانا من 6 دول أجنبية هم روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا والسودان والأردن ومصر، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي.

وأضاف الفنان محمد حميدة، فى بيان صحفى، أن الملتقى شارك فيه فنانون تشكيليون من دول مختلفة حاكوا في أعمالهم الفنية الضوء على توت عنخ آمون وكنوزه وساهمت هيئة تنشيط السياحة بدعم الملتقى بشكل كامل إيمانًا منها بدور الفنون والقوى الناعمة لمصر في تنشيط السياحة وإظهار الشكل الحضاري لمصر أمام العالم بالتعاون مع أوستراكا للفنون، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم زيارات سياحية لمعابد الأقصر المختلفة، خلال فعاليات الملتقى.

وقدم الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، عدة محاضرات عن تاريخ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون في الذكري 100 لاكتشافها، وذلك بحضور مسئولي السفارة الأمريكية والبريطانية وضيوف الأقصر من حول العالم،  كما تفقد الدكتور زاهي حواس، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، جولة في معرض الفن التشكيلي، خلال فعاليات الملتقي، وأشادوا بالأعمال الفنية التي تم إنجازها.

ومن أبرز الفنانين التشكيليين المشاركين، الدكتور خالد سماحي، والدكتور عمر عبد الظاهر، والدكتور سمير عبد الفضيل والدكتور محمد غالب وأماني محفوظ، والدكتورة مني سماحة ومنى حمدي وانجي علاء وحنين عمر وحبيبة خالد من مصر، والهميم ماهي من السودان، وأكسانا وآلينا من روسيا، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الأجانب.

ختام ملتقي النيل الدولي للفنون بالأقصر
ختام ملتقي النيل الدولي للفنون بالأقصر

 

زاهى حواس مع الفنان محمد حميدة منظم المعرض
زاهى حواس مع الفنان محمد حميدة منظم المعرض

 

لوحات توت عنخ امون فى ختام المعرض
لوحات توت عنخ امون فى ختام المعرض

 

معرض توت عنخ آمون للفنون التشكيلية
معرض توت عنخ آمون للفنون التشكيلية

 


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الفنان التشكيلي محمد حميده

هيئة تنشيط السياحة



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