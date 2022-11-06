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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران ضمن 113 رحلة أسبوعية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:24 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران ضمن 113 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 20 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من أمس السبت حتي نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم في فنادق البحر الأحمر. 

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 6 رحلات  من التشيك، و5 رحلات من ايطاليا، 3من المانيا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلة من سويسرا.
 
وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر يستقبل المطار بداية من أمس السبت حتي الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران تصل من 15 دولة أوروبية.
 
كما تبين أن من بين الـ 113 رحلة الاسبوعية 110 رحلة دولية و3 رحلات داخلية، وتضم الرحلات الدولية 3 رحلات من بلجيكا و 5 من هولندا، و21 رحلة من ايطاليا، و 26 من المانيا، و 16 رحلة تشيكي، و17 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.
 
كذلك تصل خلال الأسبوع رحلة من المجر ورحلة من فرنسا، ورحلة من استونيا، و5 رحلات من ملدوفا، رحلتين من لاتفيا، و3 من لتوانيا.
 
 
 

 


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