مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران ضمن 113 رحلة أسبوعية

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 6 رحلات من التشيك، و5 رحلات من ايطاليا، 3من المانيا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلة من سويسرا.

وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر يستقبل المطار بداية من أمس السبت حتي الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران تصل من 15 دولة أوروبية.

كما تبين أن من بين الـ 113 رحلة الاسبوعية 110 رحلة دولية و3 رحلات داخلية، وتضم الرحلات الدولية 3 رحلات من بلجيكا و 5 من هولندا، و21 رحلة من ايطاليا، و 26 من المانيا، و 16 رحلة تشيكي، و17 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.

كذلك تصل خلال الأسبوع رحلة من المجر ورحلة من فرنسا، ورحلة من استونيا، و5 رحلات من ملدوفا، رحلتين من لاتفيا، و3 من لتوانيا.